Белорусская активистка Ольга Карач обжаловала в суде отказ предоставить ей убежище в Литве

Вильнюс ранее обвинил ее в связях с российскими спецслужбами

ВИЛЬНЮС, 25 августа. /ТАСС/. Активистка белорусской оппозиции Ольга Карач, обвиненная госбезопасностью Литвы в связях со спецслужбами России и на этом основании получившая отказ в просьбе об убежище, обратилась в суд с жалобой на решение департамента миграции балтийской республики. Об этом сообщил журналистам ее адвокат Ритис Саткаускас.

"В Вильнюсский окружной административный суд подана жалоба", - сказал он. Аргументы, приведенные в обращении, адвокат не уточнил.

Карач находится в Литве уже девять лет. Департамент госбезопасности Литвы утверждал в августе, что активистка, обвиняемая Минском в причастности к террористической деятельности, сотрудничала со спецслужбами России. Сама она факт такого сотрудничества отрицает.

Литовская госбезопасность подозревает, что российские разведслужбы могут воспользоваться связями с Карач для деятельности против интересов Литвы. По этой причине, считают власти республики, ее присутствие в стране может угрожать интересам национальной безопасности.

Активистке отказано в убежище, но по гуманитарным соображениям ей выдан новый временный вид на жительство.