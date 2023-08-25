В Астане открыли памятник Авиценне

По словам министра культуры Асхата Оралова, это событие укрепит отношения Казахстана и Таджикистана

АСТАНА, 25 августа. /ТАСС/. Главы министерств культур Казахстана и Таджикистана Асхат Оралов и Зульфия Давлатзода открыли в Астане памятник средневековому ученому и мыслителю Абу Али ибн Сине, которого в европейской традиции принято называть Авиценна. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта Казахстана.

"Сегодня очень важный день в истории двусторонних отношений наших стран. Имя и труды ибн Сины известны всему миру, поэтому памятник в его честь подчеркивает глубокую историческую связь между нашими странами", - приводит слова Оралова пресс-служба министерства. Глава ведомства напомнил на церемонии открытия, что это событие - одно из целой череды мероприятий, проходящих в Казахстане в рамках Дней культуры Таджикистана.

Бронзовый бюст врача и философа изготовлен таджикскими мастерами, а гранитный постамент предоставили власти столицы Казахстана. Общая высота композиции составляет 3,1 м.

Абу Али ибн Сина (Авиценна) - средневековый врач, ученый, философ и поэт родился в 980 году в Саманидском государстве. Его ключевой научный труд "Канон врачебной науки" получил мировую известность и несколько столетий оставался книгой для подготовки врачей в университетах.