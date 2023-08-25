В Москве пройдет модный показ с участием моделей с ограниченными возможностями здоровья

Также зрители смогут увидеть показ "Осенняя симфония" некоммерческого партнерства информационной поддержки и содействия интеграции инвалидов "Открытый мир"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Модный показ, в котором примут участие профессиональные модели с ограниченными возможностями здоровья, пройдет в "Лужниках" 25 августа в рамках Московского урбанистического форума. Участницы смоделировали и сшили одежду своими руками, сообщается на портале мэра Москвы.

"Программу модного показа откроют коллективы старшего поколения центра социальных проектов "Мы разные, мы равные". Затем благотворительный фонд "Синдром любви" представит коллекцию одежды "Тудуду". Ее разработкой занимались более 50 детей и взрослых с синдромом Дауна - они стали моделями и экспертами одновременно. При этом учитывались особенности строения тела человека с синдромом Дауна", - говорится в распространенном сообщении.

Также зрители смогут увидеть показ "Осенняя симфония" некоммерческого партнерства информационной поддержки и содействия интеграции инвалидов "Открытый мир". Здесь представят коллекцию российского дизайнера Марии Оршуляк. Модные показы с участием НКО пройдут на площадке для молодоженов спорткомплекса "Лужники".

"Для столичных НКО участие в программе Московского урбанистического форума - отличная возможность рассказать москвичам о своей деятельности. Мы со своей стороны были рады поддержать фонды и предоставили все необходимые ресурсы для осуществления их творческих идей", - отметил руководитель сети коворкинг-центров НКО Павел Симаков.

Московский урбанистический форум проходит в столице с 1 августа по 10 сентября. Впервые его площадками стали сразу четыре городских пространства: парк "Зарядье", олимпийский комплекс "Лужники", Центральный выставочный зал "Манеж" и Гостиный двор.