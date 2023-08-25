Число умерших от "болезни легионеров" в Польше увеличилось до семи

Еще 76 человек госпитализированы

ТАСС, 25 августа. Число пациентов, умерших от "болезни легионеров" в городе Жешув и его окрестностях, увеличилось до семи, еще 76 заразившихся госпитализированы. Об этом сообщил главный санитарный инспектор Польши Кшиштоф Сачка.

"Мы отдаем себе отчет в том, что ситуация серьезная и что сообщения о смертях и инфицированиях очень серьезны, - сказал он. - Санитарные службы работают и стараются взять ситуацию под контроль".

По данным городских властей, в четверг в Жешуве было зарегистрировано пять летальных случаев, вызванных этим заболеванием.

По предварительной информации, источником распространения бактерии Legionella, вызывающей легионеллез, является городская водопроводная система. Дезинфекция подземных коммуникаций города назначена на понедельник.

Легионеллез ("болезнь легионеров") острое инфекционное заболевание, вызываемое различными микроорганизмами из рода Legionella. Характерные симптомы: выраженная лихорадка, общая интоксикация, поражение легких и центральной нервной системы, а также органов пищеварения. Название заболевания связано со вспышкой 1976 года в Филадельфии среди участников съезда Американского легиона тяжелого респираторного заболевания , протекавшего по типу пневмонии. Во время этой вспышки заболел 221 человек, из них 34 скончались.