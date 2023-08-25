В Саратовской области линейки 1 сентября пройдут в разное время из-за энтеровируса

Между линейками должно пройти достаточно времени для дезинфекции территории, отметил глава региона Роман Бусаргин

САРАТОВ, 25 августа. /ТАСС/. Школьные линейки на 1 сентября пройдут в школах Саратовской области по параллелям в разное время в связи с распространением энтеровируса и необходимостью дезинфекции. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.

"Линейки на 1 сентября пройдут во всех школах области по параллелям в разное время, в одной параллели должно быть не более трех классов: например, с 1-го по 3-й, с 4-го по 6-й, с 7-го по 9-й, 10-й - 11-й. Между линейками должно пройти достаточно времени для дезинфекции территории. В школах отменяется кабинетная система. Дети из одного класса будут все время заниматься в одном помещении", - сообщил глава региона.

Кроме того, до 1 октября приостанавливается работа учреждений дополнительного образования для детей по всей Саратовской области. На спортивные соревнования в регионе временно не будут допускаться болельщики в возрасте до 17 лет. Как отметил губернатор, запрещается проведение в образовательных и спортивных организациях массовых мероприятий, спортивных соревнований, творческих конкурсов, концертов с участием детей из разных классов или школ. Также до 1 октября в Саратове и Энгельсе приостанавливается работа всех бассейнов, в остальных районах - работа бассейнов в образовательных организациях.

Решения приняты в связи с распространением энтеровирусной инфекции. Сейчас в инфекционной больнице, по информации главы региона, находится 251 человек, большинство из них - дети до 17 лет. Основная часть заболевших приходится на Саратов и Энгельс, однако отдельные случаи начали регистрироваться и в других районах.

"С сентября дети будут контактировать намного чаще, поэтому важно позаботиться об их здоровье и предотвратить риски массового распространения энтеровируса", - сообщил Бусаргин. Он добавил, что в сентябре в Саратове и области запланировано несколько массовых мероприятий. По проведению каждого из них будет принято отдельное решение в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Ранее на брифинге министерства здравоохранения региона обсуждался вопрос переноса начала учебного года из-за распространения в регионе энтеровирусной инфекции. Позже в областном министерстве образования сообщали, что учебный процесс в школах начнется в штатном режиме, дистанционное обучение вводить не планируется.

Об энтеровирусе

Энтеровирусная инфекция - это группа острых инфекционных болезней, вызываемых кишечными вирусами. Она характеризуется лихорадкой и полиморфизмом клинических симптомов, обусловленных поражением центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, мышечной системы и других органов. Энтеровирусы устойчивы во внешней среде, хорошо переносят низкие температуры: в условиях холодильника они сохраняются в течение нескольких недель, в водопроводной воде выживают до 18 дней, в речной воде - около месяца, в очищенных сточных водах - до двух месяцев.