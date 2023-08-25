Ведущими киберспортивными вузами в России стали РТУ МИРЭА и РГУ им. Косыгина

Также высокий уровень поддержки киберспорта отмечается в Томском государственном университете, Московском Политехе, Университете ИТМО, следует из аналитического доклада специалистов НИУ ВШЭ

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российский технологический университет МИРЭА оказывает наибольшую поддержку студенческому киберспорту, далее идут РГУ им. А. Н. Косыгина и РЭУ им. Г. В. Плеханова, следует из аналитического доклада специалистов НИУ ВШЭ, который имеется в распоряжении ТАСС.

Уточняется, что доклад подготовлен на основе серии экспертных интервью и круглых столов с 27 экспертами, среди которых представители профильных структур университетов, органов государственной власти РФ, некоммерческих и коммерческих киберспортивных организаций, а также руководители и менеджеры крупнейших российских киберспортивных студенческих объединений. На втором этапе исследования был проведен количественный онлайн-опрос, в котором приняли участие 21,8 тыс. студентов из 322 университетов России.

"Наиболее существенную поддержку студенческому киберспорту оказывают в Российском технологическом университете. В тройку вузов с наиболее развитой киберспортивной средой и инфраструктурой вошли также РГУ им. А. Н. Косыгина и РЭУ им. Г.В. Плеханова", - говорится в докладе.

Отмечается, что РТУ МИРЭА наиболее выгодно выделяется среди других вузов профессиональным техническим оснащением своего киберспортивного центра и материальной поддержкой задействованных студентов, широкой организационной поддержкой киберспортивных инициатив, а также мотивированностью членов киберспортивного сообщества.

Также высокий уровень поддержки киберспорта отмечается в Томском государственном университете, Московском Политехе, Университете ИТМО, НИУ ВШЭ и так далее. Эксперты также приводят в пример Алтайский государственный университет, где разрабатывают программы по введению фиджитал-спорта (состязания, включающие в себя различные виды функционально-цифрового многоборья, которые при этом требуют от участника физической активности - прим. ТАСС) в качестве отдельной дисциплины и составной части физкультуры.

"Другие вузы, например Университет "Синергия", вводят фиджитал-спорт в качестве направления официальных образовательных программ. Это говорит о намерении вузов интегрировать это спортивное направление в свою среду, отмечается в исследовании", - говорится в докладе.