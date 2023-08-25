Очные занятия в ДВФУ, на площадке которого пройдет ВЭФ, начнутся 25 сентября

Дистанционные занятия стартуют с 19 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Очные занятия нового учебного года в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ), на площадке которого пройдет Восточный экономический форум (ВЭФ), начнутся 25 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Дистанционные занятия в вузе начнутся с 19 сентября, к очному формату обучения студенты приступят 25 сентября", - сообщили в пресс-службе.

ВЭФ состоится во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка будет сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на рынки этих государств, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическом развитии.