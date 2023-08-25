25 августа, 08:44
Военная операция на Украине

В Омской области направят более 46 млн рублей на помощь детям участников СВО

Временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Хоценко напомнил, что для детей доступны бесплатные спортивные секции

ТАСС, 25 августа. Свыше 46 млн рублей выделят в Омской области детям из семей участников специальной военной операции (СВО) на горячее питание в школах, продленку и освобождение от платы за детский сад. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Хоценко.

"Приняли решение более 46 млн рублей выделить на поддержку для участников СВО и их семей. Эти средства направим на помощь детям: на бесплатное горячее питание для школьников 5-11 классов, освобождение от платы за детский сад и продленку", - написал он.

Хоценко также напомнил, что для детей из семей участников СВО доступны бесплатные спортивные секции. Круг мер поддержки в этом направлении планируется продолжить расширять. 

Теги:
РоссияОмская областьВоенная операция на Украине
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