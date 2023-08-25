Минпросвещения сообщило, что около 2 млн детей пойдут в первый класс 1 сентября

По данным ведомства, этот показатель на 160 тыс. больше, чем в 2022 году

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Примерно 2 млн первоклассников пойдут в школы с 1 сентября, это на 160 тыс. больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"В наступающем учебном году в школах в первый класс пойдут около 2 млн детей, что на 160 тыс. больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.

По данным министерства, 1 сентября начнут работу около 40 тыс. школ. Отмечается, что после завершения капитального ремонта запланировано открытие более 1 250 школ в 73 регионах РФ.