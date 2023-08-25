Хуснуллин заявил, что в Мариуполе не будет платных парковок

Вице-премьер правительства отметил, что в городе пока хватает места для парковок

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Платные парковки в Мариуполе Донецкой Народной Республики организовывать не будут, сообщил ТАСС вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин на площадке Московского урбанистического форума (МУФ).

"Я сразу говорю - в Мариуполе у нас не будет платных парковок. <…> Там пока хватает места для парковок, и пусть занимаются бесплатные парковки", - сказал он.

Московский урбанфорум открылся в столице 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и Лужники - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.