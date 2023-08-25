Директор ЦМВС сообщил о пополнении архивов сотнями реликвий участников ВОВ

Александр Никонов отметил, что это позволяет делать выставки в разных регионах России

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Архивы Центрального музея Вооруженных сил РФ (ЦВМС) ежегодно пополняют сотни реликвий участников Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщил директор музея Александр Никонов.

"Пополнение коллекции не прерывалось: нам сдают награды, документы, какие-то предметы, личные вещи. Коллекция постоянно пополняется. Несмотря на то, что в ЦВМС много предметов, мы все равно все принимаем, потому что это позволяет делать выставки в разных регионах России. Также музей проводит передвижные выставки. Иногда приходят очень интересные документы, мы их также используем в своей работе", - заявил Никонов.

По его словам, зачастую родственники умерших ветеранов передают в архивы музея коллекции, насчитывающие более 100 реликвий. "Сотни предметов поступают к нам в течение года, целые коллекции, иногда составляющие более 100 предметов. Нам передаются целые архивы. Люди пишут, что умер родственник и нет наследников, которые могли бы это сохранить. Мы стараемся брать все. Часть предметов передается в школьные музеи, музеи вузов или те регионы, где проживал или участвовал в боевых действиях ветеран", - отметил директор ЦВМС.

Никонов также сообщил, что в годы Великой Отечественной войны сотрудниками ЦВМС было организовано 23 экспедиции, в ходе которых собрано свыше 99 тыс. предметов. "Эти предметы мы привезли из частей и партизанских отрядов, что позволило создать отдельный зал по Курской битве", - сказал он.

В России 23 августа отмечалось 80-летие Курской битвы, проходившей в июле-августе 1943 года. Битва стала коренным переломом в Великой Отечественной войне. Победа в ней резко изменила соотношение сил в пользу Красной армии, позволила развить масштабное наступление на всем советско-германском фронте и завершить освобождение оккупированных территорий Советского Союза. День воинской славы России ежегодно отмечается 23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве в 1943 году.