В Британии расследуют гибель 88 человек из-за отравления препаратом с канадского сайта

По данным The Daily Telegraph, за последние два года купить препарат могли более 230 граждан

ЛОНДОН, 25 августа. /ТАСС/. Британские власти начали расследование причин смерти 88 британцев, которую связывают с возможным употреблением вещества, купленного на сайте 57-летнего канадца Кеннета Лоу. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

"По согласованию с Королевской прокуратурой Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) приняло решение провести расследование возможных уголовных преступлений, совершенных в Великобритании", - говорится в заявлении ведомства. В то же время, как указывают следственные органы, "на данном раннем этапе нет подтверждения того, что именно эти вещества", привели к гибели людей.

Лоу подозревают в продаже на канадском сайте препарата, который мог вызвать смерть потерпевших. По информации издания, сотрудники NCA опрашивают сотни жителей Соединенного Королевства, которые могли приобрести это вещество. Предположительно, за последние два года купить препарат могли более 230 британцев.

Расследование в отношении Лоу проводится в США, Италии, Австралии и Новой Зеландии. В общей сложности, по предварительным данным, он продал 1,2 тыс. комплектов препарата гражданам 40 стран. В мае Лоу был арестован в Канаде, где ему было предъявлено обвинение в "содействии самоубийству" по меньшей мере двух человек, в том числе 63-летней учительницы.

Согласно британскому уголовному кодексу, ответственность за содействие в совершении самоубийства предусматривает до 14 лет тюремного заключения.