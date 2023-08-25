ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 77%

Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения, уровень одобрения деятельности президента составил 73,3%"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину, согласно опросу, проведенному с 14 по 20 августа, вырос за последнюю неделю на 0,5 п.п. и составляет 77,2%. Такие данные опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в пятницу.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,2% участников опроса (плюс 0,5 п.п.), а уровень одобрения деятельности президента увеличился на 0,7 п.п. и составляет 73,3%", - отмечается в исследовании.

Деятельность правительства РФ одобряют 48,9% опрошенных (плюс 0,5 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 50,4% респондентов (минус 0,3 п.п.). О доверии Мишустину заявили 59,5% опрошенных (плюс 0,4 п.п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,4% (минус 2,3 п.п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 27,4% (минус 2,9 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 15,3% (минус 1,8 п.п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 6,3% (минус 1,2 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 37,1% (минус 0,6 п.п.), КПРФ - 10,2% (без изменений), ЛДПР - 9,7% (плюс 0,7 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 4,9% (минус 0,1 п.п.), "Новых людей" - 4,7% (плюс 0,2 п.п.).

Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.