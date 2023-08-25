25 августа, 10:13,
обновлено 25 августа, 10:57
Крушение самолета Пригожина в Тверской области

Песков заявил, что результатов экспертиз, подтверждающих гибель Пригожина, пока нет

По словам пресс-секретаря главы государства, то же самое касается и причин катастрофы самолета

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Подтверждение факта гибели основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина возможно только по результатам экспертиз, в том числе генетической, но пока их нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля официальное подтверждение гибели Пригожина.

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"Если вы внимательно слышали заявление вчера президента России, он сказал, что сейчас будут выполняться все необходимые экспертизы, в том числе и генетическая. Официальных каких-то итогов [пока нет]. Как только они будут готовы к опубликованию, они будут опубликованы", - сказал Песков.

То же самое, по словам пресс-секретаря президента, касается и причин катастрофы самолета Пригожина.

Преждевременным Песков назвал и вопрос о том, может ли президент РФ Владимир Путин посетить похороны основателя ЧВК "Вагнер", если подтвердится гибель последнего в авиакатастрофе.

"Пока неизвестно. Дело в том, что мы пока не знаем с вами, насколько длительными будут необходимые экспертизы и необходимые действия, связанные со следствием. Поэтому сейчас, когда нет никаких дат похорон и так далее, говорить об этом вообще невозможно", - отметил представитель Кремля. Песков при этом подчеркнул, что "у президента достаточно насыщенный сейчас рабочий график"

Бизнес-джет Embraer, летевший из Москвы в Петербург, разбился в среду вечером в Тверской области. По предварительным данным, на борту были десять человек, все они погибли. В списке пассажиров, как сообщили в Росавиации, значился Пригожин. По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичКрушение самолета Пригожина в Тверской области
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