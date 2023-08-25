25 августа, 10:40

В Турции отметили лидерство России по числу туристов, посетивших страну с января по июль

По данным Министерства культуры и туризма республики, прирост составил 59,22% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года

АНКАРА, 25 августа. /ТАСС/. Россия по итогам первых семи месяцев 2023 года заняла первое место по числу туристов, посетивших Турецкую Республику. Об этом свидетельствуют данные, полученные ТАСС от Министерства культуры и туризма Турции.

"<...> Первое место заняла Российская Федерация с приростом в 59,22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 3 498 614 человек. На втором месте - Германия с приростом в 7,32%, 3 211 724 человека, на третьем - Великобритания с приростом в 14%, 2 063 740 человек. За Великобританией следуют Болгария и Иран", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве также отметили, что в июле Турцию посетили более 7 млн туристов, в том числе 884 585 россиян (увеличение на 19,31% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года). 

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© Информационное агентство ТАСС
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