СМИ: COVID-19 остается самым распространенным инфекционным заболеванием в Пекине

По данным газеты Global Times, за период с 14 по 20 августа в пятерку наиболее распространенных инфекций вошли коронавирус, энтеровирусный везикулярный стоматит, диарея, грипп и туберкулез

ПЕКИН, 25 августа. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция по-прежнему остается самым распространенным инфекционным заболеванием в Пекине. Об этом сообщила газета Global Times.

Она указывает со ссылкой на данные департамента здравоохранения столицы КНР, что за период с 14 по 20 августа (33-я отчетная неделя года) в пятерку наиболее распространенных инфекций вошли (в порядке убывания числа зарегистрированных случаев) COVID-19, энтеровирусный везикулярный стоматит, диарея, грипп и туберкулез. Всего в Пекине было выявлено 11 080 случаев заражения инфекционными заболеваниями разных видов. Динамика "продемонстрировала очевидный рост по сравнению с зарегистрированными ранее 8 287 случаями на 32-й отчетной неделе и 5 434 случаями на 31-й отчетной неделе".

Как отмечает издание, ранее национальное агентство по контролю и профилактике заболеваний сообщило, что вариант EG.5 омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2 стал самой распространенной версией коронавируса в большинстве провинций Китая. На него пришлось уже около 71,6% всех выявленных случаев заражения COVID-19 в августе.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила 10 августа о быстром распространении в мире EG.5. По оценкам ВОЗ, в целом риск, который сейчас представляет EG.5 для населения "на глобальном уровне", расценивается как низкий. Но "из-за своего преимущества в росте и характеристик ускользания от иммунитета EG.5 может вызвать рост заболеваемости и стать доминирующим в некоторых странах или даже во всем мире".

Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. Согласно последней статистике организации за 9 августа 2023 года, в мире зарегистрированы 769 369 823 случая заражения коронавирусом, умерли 6 954 336 человек. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве 5 мая заявил, что подлинное число умерших составляет не менее 20 млн.