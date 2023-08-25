В Милане жара достигла рекордного уровня

23 августа средняя температура составила 33 градуса Цельсия, что на 0,2 градуса выше предыдущего максимума

РИМ, 25 августа. /ТАСС/. Среда, 23 августа, стала самым жарким днем в Милане за последние 260 лет. Об этом сообщило агентство по охране окружающей среды области Ломбардия.

По его данным, средняя температура в течение дня составила 33 градуса Цельсия. Это на 0,2 градуса выше предыдущего рекорда в 32,8 градуса Цельсия, установленного 11 августа 2003 года.

Административный центр Ломбардии стал одним из нескольких крупных итальянских городов, в которых в среду было объявлено "красное" предупреждение о жаре в связи с пришедшим в страну африканским антициклоном "Нерон". В пятницу министерство здравоохранения Италии объявило наивысший уровень погодной опасности в 19 городах, включая Рим и Милан. На этой неделе воздух в некоторых районах Италии прогревался до 39-40 градусов.

По оценкам ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, текущий год является одним из самых жарких в Италии за всю историю наблюдений с 1800 года. Температура была на 0,67 градуса выше среднего исторического значения.