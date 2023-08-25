Собянин открыл обновленный конноспортивный комплекс "Битца" в Москве

Решение по комплексной модернизации территории комплекса было принято мэром столицы в конце 2018 года

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Конноспортивный комплекс (КСК) "Битца", расположенный в столичном районе Северное Чертаново, заработал после масштабного обновления. В открытии спортивного объекта принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

"Битцевский спортивный олимпийский комплекс, наверное, знают все конники нашей страны, вышло большое количество чемпионов России и мира. К сожалению, наступило время, когда этот комплекс, по сути дела, стал аварийным, мало приспособленным для спорта и отдыха. Поэтому приняли решение о кардинальной реконструкции всего этого огромного пространства. Сегодня "Битца" переживает новое рождение, здесь созданы новые спортивные сооружения, новые здания, бережно отреставрированы и отремонтированы исторические здания. Так что Москва, москвичи и спортсмены получили первоклассное спортивное благоустроенное пространство рядом с Битцевским лесом, который в прошлом году был комплексно восстановлен и благоустроен", - сказал Собянин.

Как отметили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, решение по комплексной модернизации территории КСК "Битца" было принято мэром столицы в конце 2018 года.