Более 10 млн человек присоединились к проектам VK в честь Дня флага

В пресс-службе VK сообщили, что проекты прошли в 10 городах страны

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Более 10 млн человек присоединились к мультимедийным проектам VK в честь Дня флага, которые прошли в 10 городах России. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе VK.

"С 20 по 22 августа в 10 городах России прошел мультимедийный проект VK, приуроченный ко Дню российского флага. В Астрахани, Волгограде, Кемерово, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Омске, Перми, Санкт-Петербурге и Саратове появились инсталляции в виде кубов. Каждый житель мог с их помощью поучаствовать в игре, создать арт-контент, а также увидеть 3D-анимации", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что в проекте приняли участие более 10 млн россиян.

За время проекта россияне создали с помощью кубов более 10 тыс. картин в разных стилях, уточнили в пресс-службе. В Нижнем Новгороде в преддверии Дня флага были запущены воздушные шары от VK - аэростаты поднимались ежедневно с 16 по 20 августа, а один из них разворачивал в небе российский триколор.