Школьные психологи дали советы родителям, как провести День знаний без стресса

Специалисты рекомендуют с вечера выбрать одежду, купить цветы, помочь собрать портфель и рассказать ребенку о том, что ждет его в школе

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Школьные психологи Москвы дали советы, как провести первый день нового учебного года без стресса и волнений. Чтобы создать настроение и подготовить школьника к празднику, надо с вечера выбрать одежду, купить цветы, помочь ребенку собрать портфель, а главное - рассказать о том, что его ждет в классе, сообщается на портале мэра Москвы.

"Первый день нового учебного года нередко заставляет детей и их родителей сильно поволноваться, поэтому семье нужно подготовиться заранее. В последние дни августа психологи советуют прогуляться возле школы - в это время здание уже украсят, так оно и будет выглядеть в первый учебный день. Режим сна и распорядок дня позволит организму ребенка быстрее адаптироваться к школьному расписанию и новому ритму. Также привыкнуть к школе ребенку помогут ежедневные разговоры с родителями о настроении, знакомствах и достижениях", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы будущий первоклассник не боялся нового этапа в жизни, следует показать ему тематические мультфильмы или почитать перед сном книги про школьников. Кроме того, родители могут поделиться с детьми собственным опытом, рассказать, как они учились.

В поддержке родителей накануне начала нового учебного года нуждаются и ребята постарше. Помочь подросткам побороть волнение можно семейными беседами и словами напутствия. "Понять, что школьнику нужна помощь психолога, несложно. Когда что-то гнетет и тревожит, ребенок не может хорошо учиться, следовательно, снижается его успеваемость, портятся отношения с учителями и сверстниками. Поэтому нужно быть очень внимательным к детям", - отмечается на портале.

Также не рекомендуется вести ребенка к психологу против его желания. Добиться положительного результата можно, только если школьник сам в этом заинтересован и не боится рассказать о своих проблемах. Обратиться к психологу могут не только школьники, но также их учителя и родители. Консультации бесплатны, а беседы строго конфиденциальны.