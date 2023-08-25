Метеослужба Молдавии объявила предупреждение из-за аномальной жары с 27 августа

По данным ведомства, температура воздуха может достичь 38 градусов

КИШИНЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Государственная гидрометеорологическая служба Молдавии объявила "оранжевый" код опасности из-за аномальной жары, температура воздуха может достичь 38 градусов. По данным ведомства, предупреждение будет действовать в центральной и южной части страны в период с 27 по 29 августа.

Одновременно на всей территории страны объявлен "желтый" код опасности в связи с возможностью возникновения лесных пожаров. Согласно данным метеорологической службы, в августе среднемесячная температура в Молдавии колеблется в районе 19-22 градусов. В 2012 году здесь был зарегистрирован абсолютный максимум на уровне 42,4 градуса.

Согласно местной классификации предупреждений, "оранжевый" код означает, что погодные условия представляют реальную угрозу жизни.