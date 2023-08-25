В России с осени начнут готовить стримеров и медиков в области фиджитал-спорта

Как сообщила директор департамента коммуникаций, молодежных и социальных проектов "Игр будущего" Кристина Колесникова, запускаются шесть соответствующих программ, включая одну магистратуру

НОВОСИБИРСК, 25 августа. /ТАСС/. Новым профессиям, связанным с фиджитал-спортом, начнут готовить в России с осени 2023 года. Среди них не только тренеры и судьи, но и управленцы, стримеры и медики, рассказала ТАСС в кулуарах форума "Технопром" директор департамента коммуникаций, молодежных и социальных проектов "Игр будущего" Кристина Колесникова.

"Мы выделяем три блока профессий в области фиджитал-спорта, - сказала Колесникова. - Это спортивные профессии - тренер, судья, спортсмен, управленческие и медиапрофессии - например, стример. Шесть программ у нас уже сейчас запускаются, включая одну магистратуру".

По ее словам, люди, выбравшие одну из таких профессий, смогут принимать участие в подготовке "Игр будущего", работать в региональных отделениях фиджитал-федерации, фиджитал-центрах и студенческих фиджитал-академиях. Спрос на такие специальности у молодежи есть. В частности, уже началось обучение тренеров и судей, а с 1 сентября запустятся еще несколько образовательных программ по этим профессиям.

Также в сентябре начнется обучение по программе магистратуры "Управление в фиджитал-спорте" в университете "Синергия", а также запустятся несколько программ дополнительного профессионального образования по этому направлению в разных вузах страны от Калининграда до Владивостока. Фиджитал-стримеров начнут обучать в Санкт-Петербурге небольшими потоками по 10 человек - первый также запускается в сентябре. Для запуска обучения по этим профессиям команда "Игр будущего" привлекла практиков - людей, которые занимаются стримингом и помогали в проведении тестовых игр.

Исследовательский интерес

"Еще фиджитал-медицина, - продолжила Колесникова. - У нас планируется такая программа, сейчас ждем решение ученых советов вузов. Что-то уже согласовано, что-то запускается с 1 сентября, а что-то - с октября-ноября. Фиджитал - это сочетание цифрового и физического. И вот у медиков тоже сочетание цифровой 3D-медицины, телемедицины с непосредственно физическими аспектами - физиология, восстановительная медицина. Это наполовину исследовательская деятельность, наполовину - учебная".

В исследовательском направлении планируется два проекта. Первое - общее исследование, касающееся научно-методической базы, а второе - про то, как быстрое переключение между цифровым и физическим влияет на когнитивные и физические компетенции и навыки человека.

"Ребята, которые показывают высокие результаты в фиджитал-спорте, действительно отличаются в реальной жизни - мы видим, что изменяется скорость реакции, сосредоточенность. Так как это новое направление, мы загружаем все данные с тестовых соревнований и мероприятий, чтобы можно было провести глубокую аналитику и посмотреть, как улучшить тренировочный процесс, как улучшить процесс восстановления ребят", - пояснила собеседница.

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 3 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.

X Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске с 22 по 25 августа. Форум проводится при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" и правительства Новосибирской области. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.