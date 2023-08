У Грефа появился профиль в HiFi-стриминге Звук

Подборка главы Сбербанка состоит из спокойных треков в стиле чиллаут

Глава Сбербанка Герман Греф поделился своим плейлистом "Летний вечер" в HiFi-стриминге Звук.

Подборка главы Сбербанка состоит из спокойных треков в стиле чиллаут. В плейлисте Грефа работа композитора Aurora Night и музыкальная пьеса от Blut Own. Также в подборке композиция от проекта The Ambientalist, музыка Slavique Green, работы коллектива The Movement и проекта KOSIKK, трек Lonely российского продюсера Notan Nigres и другие.

Профиль главы Сбербанка можно найти через поиск в приложении и на сайте Звука.

Слушать Звук можно через приложение на смартфоне, на сайте zvuk.com, а также в автомобилях с поддержкой AndroidAuto.