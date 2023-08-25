Около 90% москвичей будут жить в шаговой доступности от метро через семь-восемь лет

По словам заммэра города Андрея Бочкарева, ввод в эксплуатацию более 30 станций Большой кольцевой линии венчал этап основных работ десятилетия развития столичной подземки

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Примерно 90% жителей Москвы к 2030-2031 годам будут иметь доступ к станциям столичного метрополитена в нескольких шагах от дома. Об этом заявил заммэра города Андрей Бочкарев.

"У нас стоит задача там, где это возможно, обеспечить шаговую доступность <…> жителей [Москвы] до станций метрополитена. Примерно 90% [из них] <…> в течение ближайших 7-8 лет <…> будут иметь в шаговой доступности метрополитен. Для этого мы сейчас уже закладываем <…> более 30 станций метро, это почти 60 км [тоннелей]. Там, где мы не сможем по разным причинам - градостроительным, технологическим - [это сделать], <…> будет обеспечено движение наших Московских центральных диаметров в режиме метро", - сказал Бочкарев в ходе пленарной сессии Московского урбанистического форума в концертном зале "Зарядье".

По его словам, ввод в эксплуатацию более 30 станций Большой кольцевой линии венчал этап основных работ десятилетия развития столичной подземки. "Мы не останавливаемся на этом. <…> Уверен, что [потом] возникнет необходимость и появится возможность перейти к следующему этапу", - отметил заммэра.

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.