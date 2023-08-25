В Новгородской области намерены создать центр радиоэлектронной борьбы с БПЛА

Глава региона Андрей Никитин сообщил, что его планируют назвать "Ушкуйник"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 августа. /ТАСС/. Центр компетенций, связанный с радиоэлектронной борьбой, средствами управления, средствами перехвата беспилотников, создадут в Новгородской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Никитин в рамках открытия слета операторов боевых беспилотников "Дронница", который проходит в Великом Новгороде.

"Когда <...> появился разговор о том, что нужен национальный проект по беспилотной авиации, понимая свои знания, понимая свой научный багаж, мы решили, что нашей темой будет радиоэлектронная борьба, средства управления, средства перехвата беспилотников. <...> Такой центр компетенций мы сегодня создаем, называться он будет по-новгородски - "Ушкуйник", - сказал Никитин.

По его словам, благодаря инновационной долине область дает льготы резидентам, которые здесь расположены. "У нас есть особая экономическая зона, где мы можем развернуть любое производство. Сейчас мы с вами сделаем этот беспилотный центр, пойдем с заявкой в министерство экономики насчет специального правового режима, который позволит на территории региона проводить разного рода испытания", - сказал Никитин.

На "Дроннице" представили свою продукцию более 45 организаций со всей России - от индивидуальных изобретателей и небольших конструкторских бюро, работающих на добровольных началах, до крупных заводов и волонтерских организаций, насчитывающих тысячи участников. Всех этих участников объединяет общая цель - помощь фронту. Поэтому задача выставки - показать, насколько широкой может быть такая помощь.

На выставке представлены более 20 экспонатов БПЛА (коптерного и самолетного типа), а также комплектующие и программное обеспечение (ПО). В этом году фокус внимания также направлен на средства РЭР и РЭБ, этой теме посвящены 13 стендов. Также будут представлены разработки на тему связи, средства защиты и маскировки, средства разминирования, также средства транспортировки, средства эвакуации и оказания первой помощи, элементы экипировки, средства организации окопного быта.

Кроме того, представлены уникальные модернизационные снайперские комплексы, часть экспозиции посвящена инструкторской работе и изданию профессиональной и учебной литературы, своевременно обобщающей актуальный военный опыт под лозунгом "Мыслю, следовательно, побеждаю".