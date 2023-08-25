25 августа, 12:16

В Свердловской области в одном из муниципалитетов ввели режим повышенной готовности

Причиной стало обмеление Верхне-Шайтанского пруда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен в Первоуральском городском округе в Свердловской области из-за обмеления Верхне-Шайтанского пруда, который снабжает Первоуральск питьевой водой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Режим повышенной готовности введен для проведения всех необходимых мероприятий в части подготовки к возможным рискам. На сегодняшний день поводов для беспокойства нет, мониторинг ситуации ведется в круглосуточном режиме", - процитировали в пресс-службе главу администрации городского округа Игоря Кабца. Там уточнили, что решение было принято в связи с обмелением Верхне-Шайтанского пруда.

Как добавили в пресс-службе, в муниципалитете создан оперативный штаб для круглосуточного мониторинга обстановки и оперативного реагирования на сообщения о состоянии пруда. К этому также привлекут региональных экспертов-гидрологов для проведения дополнительных исследований. 

Теги:
РоссияСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация