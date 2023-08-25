Школы Кабардино-Балкарии перейдут на работу в одну смену к 2025 году

Всего в КБР в 2023-2024 годах предусмотрены ввод в эксплуатацию и завершение строительства 19 школ общей мощностью 11,5 тыс. мест в 11 муниципальных образованиях

НАЛЬЧИК, 25 августа. /ТАСС/. Школы Кабардино-Балкарии (КБР) перейдут на односменный режим работы к 2025 году, сообщила ТАСС в пятницу замминистра просвещения и науки КБР Екатерина Мисостова.

"Завершается подготовка к началу нового 2023-2024 учебного года. 1 сентября свои двери откроют три новые школы: школа в с. п. Куба на 500 мест, школа в г. п. Нарткала на 500 мест, школа в г. о. Прохладный на 785 мест. На односменный режим работы школы Кабардино-Балкарии перейдут к 2025 году", - рассказала Мисостова.

Всего в КБР в 2023-2024 годах предусмотрены ввод в эксплуатацию и завершение строительства 19 школ общей мощностью 11,5 тыс. мест в 11 муниципальных образованиях. По определению Мисостовой, в регионе продолжается масштабная работа по комплексному капитальному ремонту школьных зданий. "В 2022 г. было отремонтировано 19 зданий школ, до конца 2023 г. ремонтные работы будут завершены в 30 зданиях общеобразовательных организаций с однолетним циклом и в 10 зданиях с двухлетним циклом ремонтных работ. Таким образом, до конца года будут капитально отремонтированы 40 зданий школ, а за период начала реализации программы 2022-2023 гг. - 59", - пояснила Мисостова.

В Кабардино-Балкарии наблюдается тенденция на увеличение количества школьников. Так, 1 сентября за парты в обновленных учебных классах сядут 122,7 тыс. детей, в том числе 12,8 тыс. первоклассников. В прошлом учебном году было всего - 119,9 тыс. обучающихся, из них первоклассников - 12,7 тыс.