В ближайшие 30 лет Москва останется в текущей климатической зоне

При этом прогнозируются рост экстремальных температур, жары, случаев резких перепадов температур, сильных ливней и периодов безветрия

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Московский регион, согласно прогнозам специалистов, в ближайшие 30 лет не выйдет за пределы текущей климатической зоны, однако могут наблюдаться значительные погодные аномалии. Об этом сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский на сессии "Климат-контроль. Адаптация городов к климатическим изменениям" Московского урбанистического форума (МУФ).

Он отметил, что многие города мира, в том числе Москва, сейчас озабочены теми изменениями, которые происходят в климатической сфере, и пытаются отследить, как эти изменения влияют на людей, на крупные городские агломерации, чтобы адаптировать жителей и инфраструктуру к негативным погодным явлениям.

"Чтобы адаптироваться и исключить негативные последствия, мы четко должны понимать, к чему мы адаптируемся. Если мы последние десятилетия в Москве наблюдаем, у нас это рост температуры, то есть количество непосредственно солнечных дней за 10 лет выросло на 3,5% в летний период, а зимой их становится меньше на 5,5%. У нас есть такой справочник строительной климатологии, в котором тоже прогнозируется, что Московский регион не выйдет за пределы текущей климатической зоны ближайшие 30 лет", - сказал Кульбачевский.

При этом, по его словам, будут наблюдаться следующие погодные аномалии: рост экстремальных температур, жары - до 22 дней, рост случаев резких перепадов температур - на 30% чаще будут переходы через ноль градусов, рост сильных ливней - в 2035-2038 годах прогнозируется их самое максимальное количество, а также рост периодов безветрия, когда нет перемещения атмосферных масс.

Руководитель департамента добавил, что в Москве на защиту населения направлен целый комплекс мер, как медицинского, так и немедицинского характера: ранняя диагностика заболеваний, раздача воды в жару в транспорте, полив дорог и аэрация воздуха и другие. Также для надежности работы городской инфраструктуры, в том числе энергетической, разрабатываются новые регламенты обслуживания, а работы проводятся быстрее. "В чем наше преимущество среди других мегаполисов мира? Более 50% территории Москвы - это зеленые насаждения, а это зоны комфортного микроклимата", - отметил он, уточнив, что город продолжит заниматься озеленением территорий и созданием новых парковых зон.

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.