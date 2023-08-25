В Челябинске утвердили планировку территории для создания линии метротрамвая

Планировка предполагает две линии метротрамвая с подземными остановками

ЧЕЛЯБИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области утвердило документацию по планировке территории для строительства линии метротрамвая в Челябинске. Об этом говорится в распоряжении министерства.

"Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки с проектом межевания территории) линейного объекта "Строительство линии скоростного транспорта в городе Челябинске", проходящего по территории города", - сказано в сообщении.

В прилагаемых материалах указывается, что утвержденная планировка предполагает две линии метротрамвая с подземными остановками. Это линия "Север - Юг" протяженностью до 10 км и "Запад - Восток" протяженностью до 7 км. Всего запланировано четыре подземных остановки и три наземных.

Год назад сообщалось, что по результатам открытого конкурса завершена процедура подписания договора между АО "Челябинский метротрамвай" и АО "Моспроект-3" на разработку проектной документации и выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту. Метротрамвай создаст новый уровень мобильности людей, станет альтернативой личному автомобилю, будет способствовать появлению новых рабочих мест, позволит сделать жизнь горожан комфортнее, рассчитывают власти.

По данным Минтранса Челябинской области, метро в Челябинске строят с 1992 года.