В Думу внесли законопроект о возможности получить по реновации частный дом вместо квартиры

В документе отмечается, что в случае, если не менее двух третей собственников проголосовали за предоставление равнозначных частных домов, то застройщик будет обязан обеспечить строительство объектов инфраструктуры на месте строительства домов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") внес в палату парламента законопроект о возможности по желанию в рамках программы реновации вместо квартиры получить частный дом с сохранением прописки в Москве. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предусмотрены в статью 7.3 закона "О статусе столицы Российской Федерации", в которой установлены гарантии жилищных прав собственников и нанимателей квартир в домах, включенных в программу реновации.

"Собственник жилого помещения на основании письменного заявления вместо предоставляемого в собственность равнозначного жилого помещения вправе получить за освобождаемое жилое помещение равноценный объект индивидуального жилищного строительства при сохранении регистрации гражданина по месту жительства в Москве", - указано в законопроекте.

Отмечается, что в случае, если не менее двух третей собственников проголосовали за предоставление равнозначных частных домов, то застройщик будет обязан обеспечить строительство объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры на месте строительства объектов индивидуального жилищного строительства.

Предполагается, что порядок строительства таких домов и инфраструктуры установят столичные власти.