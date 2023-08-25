Учащихся школ Кабардино-Балкарии полностью обеспечили бесплатными учебниками в 2023 году

В частности, в общеобразовательные организации направили учебные пособия для 5-6 классов по кабардино-черкесскому и карачаево-балкарскому языкам, литературному чтению, а также прописи для 1-го класса

НАЛЬЧИК, 25 августа. /ТАСС/. Все школьники Кабардино-Балкарии (КБР) обеспечены бесплатными учебниками в 2023 году, сообщила ТАСС в пятницу замминистра просвещения и науки региона Екатерина Мисостова.

"В 2023 году в Кабардино-Балкарской Республике достигнуто 100-процентное обеспечение обучающихся бесплатными учебниками", - рассказала Мисостова.

Одним из проблемных в регионе оставалось издание учебников для изучения родных языков, но и этот вопрос решается регионе поэтапно. Так, в 2022-2023 учебном году школы республики получили 98 тыс. учебников по родным языкам нового поколения для 1-4 классов. "В текущем году в общеобразовательные организации направлены учебные пособия для 5-6 классов по кабардино-черкесскому и карачаево-балкарскому языкам, литературному чтению, а также прописи для 1-го класса. Партия учебников по родным языкам и литературе разработана и издана общим тиражом 61 160 экземпляров по 16 наименованиям в рамках госпрограммы "Развитие образования в КБР", - добавила Миссотова.

Учебные пособия по кабардино-черкесскому и карачаево-балкарскому языкам и литературному чтению для 7-8 классов будут выпущены и поступят в школы республики в 2024 году. В стадии завершения создание учебников по истории и культуре КБР, учебник по географии КБР находится на экспертизе в Минпросвещения России.