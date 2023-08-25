В Москве проводят тотальную реконструкцию ливневок для борьбы с подтоплениями

По словам руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского, количество мест подтоплений с каждым годом сокращается

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Масштабная реконструкция ливневок проводится в Москве для устранения возможных подтоплений во время сильных ливней. Об этом сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский на сессии "Климат-контроль. Адаптация городов к климатическим изменениям" Московского урбанистического форума (МУФ).

"10 лет статистика показывает, что сильные ливни в Москве происходят около пяти раз в год. В этом году 26 июля выпало более половины месячной нормы осадков - 46,5 мм. Это самый сильный дождь, который когда-либо был зафиксирован в столице за период наблюдений. Поэтому с ливневкой мы тоже активно работаем. Понятно, что уже пересмотрели подходы. То, что было заложено еще в советские времена, сейчас уже другие вызовы, другая нагрузка на ливневую канализацию, поэтому она сейчас тоже подлежит тотальной реконструкции", - сказал он.

По словам Кульбачевского, количество мест подтоплений с каждым годом сокращается. "Сейчас уже только в локальных каких-то местах мы наблюдаем эти явления в кратчайший период времени", - добавил он.

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.