В больницы Подмосковья с начала года поступило более 20 передвижных рентген-аппаратов

Оборудование поставили в 18 стационаров

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Новые передвижные рентген-аппараты поступили в 18 медицинских учреждений Московской области с начала 2023 года. Всего было поставлено 23 единицы оборудования, об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Современное медицинское оборудование позволяет проводить качественную диагностику пациентам. Так, с начала года в наши больницы мы закупили и поставили 23 передвижных рентгеновских аппарата на сумму более 175 млн рублей ", - привели в тексте слова первого зампредседателя правительства региона Светланы Стригунковой.

В пресс-службе уточнили, что новое оборудование поступило в 18 стационаров, в том числе в Коломенскую, Дубненскую и Видновскую больницы.

Поясняется, что новые рентген-аппараты позволяют врачу провести рентгенографическое исследование непосредственно у койки пациента. Снимок автоматически направляется в кабинет врача-рентгенолога для расшифровки. Описание исследования будет отображаться в электронной медкарте пациента.