Народный фронт передаст школьникам ДНР, ЛНР книги от воспитанников "Артека"

Их артековцы из 17 стран привезли из дома, вложив в каждую открытку

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт передаст школьникам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей книги, подаренные воспитанниками Международного детского центра "Артек" из 17 стран во время акции "Книга другу".

"Всероссийская акция "Книга другу" в "Артеке" превратилась в международную. Ее участниками стали артековцы из 17 стран, в числе которых Марокко, Мальта, Ливан, Кот-д'Ивуар, Кипр, Казахстан, Испания, Египет, Гвинея-Бисау, Бельгия, Беларусь, Армения. Акция проводится Российским движением детей и молодежи "Движение первых", его региональными и местными отделениями. Собранные книги будут переданы детям Херсонской и Запорожской областей, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", - сообщили в пресс-службе "Артека.

Как уточнили в пресс-службе, книги артековцы привезли с собой из дома, выбрав любимые. В каждую книгу вложена открытка с добрыми пожеланиями.

"Среди собранных книг абсолютно разные виды литературы для всех возрастов: художественная, общеобразовательная и специализированная детская литература на русском языке, классика и художественные произведения современных авторов, историческая и научно-популярная литература, сказки русских и зарубежных писателей, энциклопедии, справочники, прописи и даже раскраски", - добавили в МДЦ.

Также в акции "Артека" приняли участие глава регионального исполкома "Народного фронта" в Крыму Алла Вертинская, доктор исторических наук, кандидат военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Владимир Кикнадзе, руководитель культурных проектов Русского дома в Бейруте Светлана Сафа, члены общественного совета при Росмолодежи.

Книги предполагается доставить в новые регионы России к 1 сентября.