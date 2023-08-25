В Британии на власти подали в суд из-за смерти постояльцев домов престарелых в пандемию

Родственники умерших требуют выплаты компенсаций, передает Би-би-си

ЛОНДОН, 25 августа. /ТАСС/. 30 семей подали в суд на правительство Великобритании из-за того, что власти не смогли обеспечить безопасность постояльцев домов престарелых и пациентов больниц в начале пандемии коронавируса. Как сообщила вещательная корпорация Би-би-си, родственники умерших требуют выплаты компенсаций.

Отмечается, что в основе судебного иска лежит недовольство действиями правительства, которое в марте 2020 года решило направлять пациентов больниц в дома престарелых без проведения предварительного тестирования на наличие у них инфекционного заболевания. В 2022 году Высокий суд Лондона признал незаконной такую политику, поскольку тем самым власти не принимали во внимание риски бессимптомной передачи COVID-19 постояльцами домов престарелых.

Как напомнила Би-би-си, с марта по июнь 2020 года около 20 тыс. постояльцев домов престарелых в Англии и Уэльсе умерли после заражения коронавирусом. Родственники умерших полагают, что Минздрав Великобритании, который на тот момент возглавлял Мэтт Хэнкок, нарушил закон о правах человека от 1998 года и Европейскую конвенцию по правам человека, не обеспечив "защиту права на жизнь".

В среду стало известно, что родственники британцев, умерших после вакцинации от коронавируса, подали иск в лондонский суд в отношении фармацевтической компании AstraZeneca. Как сообщило агентство Reuters, речь идет о первом подобном судебном разбирательстве в Англии.