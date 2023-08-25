В Липецкой области на капремонт школ направили 850 млн рублей в 2023 году

Губернатор региона Игорь Артамонов сообщил, что всего планируют отремонтировать 39 школ

ЛИПЕЦК, 25 августа. /ТАСС/. Липецкие власти направили в текущем году 850 млн рублей на капитальный ремонт школ в 2023 году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.

"В 2023 году в регионе будут капитально отремонтированы 39 школ, на это выделено 850 млн рублей", - написал Артамонов.

По его словам, перечень работ на каждом объекте определялся отдельно: где-то это кровля, где-то фундамент или фасад. "Где это необходимо, полностью меняем все коммуникации, ремонт коридоров и кабинетов, противопожарные двери и системы безопасности тоже будут частью обновления", - уточнил Артамонов.

Губернатор отметил также, что "заходить в школу после каникул - особое чувство". Он сообщил, что работы в разных школах начались в разное время, но к концу года завершатся все. "Региональный проект "Модернизация школьных систем образования", в котором участвуют две школы Липецка, включает в себя не только ремонт, деньги пойдут еще и на закупку учебников, повышение квалификации учителей и на усиление безопасности", - заключил Артамонов.