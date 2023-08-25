Делегация Совета Федерации прибыла в Сухум на празднование 15-летия признания Абхазии

Ожидается, что на праздничные мероприятия также прибудут представители Госдумы, руководства Краснодарского края, администрации президента России, Южной Осетии и Приднестровья, сообщила пресс-служба парламента Абхазии

СУХУМ, 25 августа. /ТАСС/. Делегация Совета Федерации РФ прибыла в Абхазию для участия в торжествах по случаю 15-летия признания Россией независимости республики. Об этом сообщила пресс-служба парламента Абхазии в пятницу.

"В Абхазии для участия в торжественных мероприятиях, посвященных Дню международного признания независимости Республики Абхазия, в республику прибыли заместитель председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Константин Косачев и первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Владимир Чижов. На абхазо-российской государственной границе делегацию встретили спикер Народного собрания - парламента Абхазии Лаша Ашуба и посол России в Абхазии Михаил Шургалин", - говорится в распространенном сообщении.

Ожидается, что на праздничные мероприятия также прибудут представители Государственной думы, руководства Краснодарского края, администрации президента России, Южной Осетии и Приднестровья.

Как сообщили журналистам в Администрации президента Абхазии, торжества начнутся с возложения цветов и венков к мемориалу Славы в Сухуме. После цветы возложат к могилам первого и второго президентов республики - Владислава Ардзинбы и Сергея Багапша. Вечером в актовом зале кабмина Абхазии пройдет торжественное заседание, а на набережной откроется фотовыставка.

Вечером откроется XXI Международный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает". На открытой сцене перед Абхазским государственным драмтеатром состоится концертное исполнение оперы "Тоска" Джакомо Пуччини. День завершится праздничным фейерверком.

В новость внесена правка (17:13 мск) - уточняется должность Константина Косачева в цитате, верно - заместитель председателя Совета Федерации.