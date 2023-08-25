Эксперт: более 1 млн заявок может поступить на участие в ДЭГ на выборах в сентябре

Директор по цифровизации избирательных процессов "Ростелекома" Юрий Сатиров отметил, что нагрузка на систему дистанционного электронного голосования будет высокой из-за "такого высокого спроса"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Более 1 млн заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) можно ожидать на выборах в сентябре. Такое мнение выразил представитель "Ростелекома", директор по цифровизации избирательных процессов Юрий Сатиров.

"Глава ЦИК РФ Элла Александровна [Памфилова] говорила, что уже 700 тыс. заявлений на участие в ДЭГ. Если динамика сохранится, то мы выйдем на больше 1 млн", - заявил Сатиров в ходе экспертного обсуждения вопросов обеспечения безопасности ДЭГ. В мероприятии в том числе приняли участие директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки "Ростелеком-Солар" Владимир Дрюков и член ЦИК РФ Антон Лопатин.

Сатиров отметил, что нагрузка на систему ДЭГ будет высокой из-за "такого высокого спроса".

Памфилова на заседании комиссии ЦИК 23 августа сообщила, что на участие в ДЭГ на федеральной платформе подано более 737 тыс. заявлений.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ. ДЭГ будет применено в 25 регионах, 18 из них используют эту систему впервые. Электронное голосование планируется задействовать на более чем 300 выборах федерального, регионального и местного значения в пяти часовых поясах - от Камчатки до Калининграда.