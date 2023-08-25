Власти Москвы не рассматривают иных решений для МЦД-5, кроме тоннеля в центре города

Для прокладки тоннеля понадобится щит диаметром 10 м

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Власти Москвы не рассматривают иных вариантов соединения Ярославского и Павелецкого железнодорожных направлений для реализации МЦД-5, кроме строительства подземного тоннеля в центре города. Об этом сообщил журналистам на полях Московского урбанистического форума заммэра столицы Андрей Бочкарев.

"Принципиально принято техническое решение [строить тоннель для МЦД-5]. Проходить в надземном варианте будет очень проблематично и с технической точки зрения, и с финансовой. Пространство для прохода в центре города от Ярославского направления на юг практически невозможно, поэтому принято решение проработать тоннельное исполнение соединения МЦД-5", - сказал Бочкарев, отвечая на вопрос ТАСС.

Он уточнил, что более глубокий анализ технических решений продолжается. "Протяженность тоннелей, размер и расположение будут уточняться. В целом, около 10-12 км <…> - в зависимости от геологии и т. д.", - добавил заммэра.

По его словам, для прокладки тоннеля понадобится щит диаметром 10 м. "Такие тоннелепроходческие комплексы применяются в московском метрополитене. Часть линий [метро] <…> сделаны как раз 10-метровыми щитами. Мы их имеем в наличии, имеем хороший опыт работы с ними. Он абсолютно надежный, безопасный, позволяет решать задачи, которые будут стоять при строительстве именно тоннелей для железнодорожного транспорта", - отметил Бочкарев.

Заммэра заявил, что станции на центральном участке МЦД-5 между Павелецким и Ярославским вокзалом будут пересадочными. "Когда будут планироваться эти станции, безусловно, их задача соединить [МЦД-5] <…> с действующими станциями московского метрополитена в подземном исполнении", - пояснил он.

Бочкарев подчеркнул, что этот проект - сложнейший. "Я бы пока не стал называть <…> конкретную дату [запуска]. Будет зависеть от успешного прохождения всех этапов планирования, <…> анализа. <…> Пока сроки завершения не готов комментировать", - заключил заммэра.

О проекте

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что диаметр каждого из двух тоннелей, которые построят в центре столицы для запуска Ярославско-Павелецкого Московского центрального диаметра (МЦД-5), составит 10 м. По его словам, для реализации проекта надо будет пройти под центром города 12 км и соединить Ярославское и Павелецкое направления Московской железной дороги (МЖД). Также мэр заявил, что между Ярославским и Павелецким вокзалами будут построены пять станций в центре столицы.

Бочкарев ранее уточнял ТАСС, что проектировщики обсуждают более 17 вариантов для прокладки соединительной линии между Ярославским и Павелецким направлениями МЖД в составе пятого Московского центрального диаметра. Позже Собянин подтвердил, что при необходимости для МЦД-5 в столице могут построить 20-километровый подземный тоннель.

При этом в официальном Telegram-канале директора НИИ "МосТрансПроект" Владимира Титова сообщалось, что Ярославско-Павелецкий МЦД-5 планируют соединить пересадками с несколькими станциями столичного метрополитена. Согласно опубликованной перспективной карте метро, диаметр будет иметь пересадки на следующие станции метро и МЦК: "Ростокино", "Рижская", "Комсомольская", "Китай-город", "Павелецкая", "Верхние котлы", "Нагатинская", "Варшавская", "Котляково", "Бирюлево".

Мэр также заявлял, что маршрут Ярославско-Павелецкого МЦД-5 могут утвердить осенью. По его словам, запуск МЦД-5 был запланирован в 2025 году. Затем начальник Московской железной дороги Валерий Танаев уточнил, что открытие движения по пятому диаметру намечено на 2026 год.

Московские диаметры

Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. Третий диаметр от Зеленограда до Раменского был запущен 17 августа 2023 года. Из пяти намеченных диаметров осталось запустить МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 - от Пушкина до Домодедова.

По словам Собянина, каждый день поезда МЦД-5 будут перевозить около 1 млн человек в день. Сегодня суммарно поезда МЦД-1 и МЦД-2 в сутки перевозят порядка 500 тыс. пассажиров. При этом поезда МЦД-3 и МЦД-4, который планируется запустить в сентябре этого года, будут вместе ежедневно перевозить около 1 млн человек.

О форуме

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.