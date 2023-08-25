Власти ЛНР планируют отремонтировать 3,6 тыс. объектов к концу 2025 года

В их числе здания социальной инфраструктуры, жилого фонда и инженерные сети

ЛУГАНСК, 25 августа. /ТАСС/. Власти ЛНР при помощи регионов-шефов и федеральных властей планируют отремонтировать и восстановить более 3,6 тыс. объектов на территории республики в 2023-2025 годы. Об этом заявил секретарь луганского реготделения "Единой России", спикер парламента ЛНР Денис Мирошниченко на конференции реготделения партии.

"Реализация нашей программы поддержана регионами-шефами, федеральным и региональным бюджетами. С помощью 33 регионов-шефов за 2023-2025 годы планируется выполнить ремонт и восстановление более чем на 3 600 объектах, из них более 500 - социальные объекты, более 1 500 - жилой фонд, более 970 - инженерные сети", - сказал Мирошниченко.

25 августа региональное отделение партии "Единая Россия" приняло предвыборную программу, которая основана на пожеланиях жителей республики. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поручил правительству ЛНР тщательно изучить предложения, вошедшие в программу, и приступить к их выполнению.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

В ЛНР выборы пройдут в Народный совет и представительские органы муниципальных образований. В Выборах будут участвовать пять партий: "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди".