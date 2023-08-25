Задержанный из-за неисправности самолет Чебоксары - Москва вылетел с опозданием на 5 часов

На время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами

ТАСС, 25 августа. Время задержки рейса авиакомпании "Победа" по маршруту Чебоксары - Москва, ожидавшего вылета в Международном аэропорту города Чебоксары имени А. Г. Николаева, составило пять часов. Об этом говорится в сообщении, распространенном Приволжской транспортной прокуратурой.

"Авиарейс № ПБД 6808 вылетел по маршруту Чебоксары - Москва в 14:05 мск. Время задержки составило пять часов", - говорится в сообщении.

По информации надзорного ведомства, жалоб и обращений не поступало. На время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Авиарейс из Чебоксар в Москву должен был отправиться в 09:05 мск. По информации Международного аэропорта Чебоксары имени А. Г. Николаева, причиной задержки стала техническая неисправность воздушного судна. В сообщении Приволжской транспортной прокуратуры говорится, что на рейс зарегистрировались 184 пассажира, из них 16 являются несовершеннолетними.