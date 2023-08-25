Около 7,5 тонн канцелярии к 1 сентября отправили из Подмосковья в новые регионы России

Также в новые регионы в рамках гуманитарной помощи отправили продукты, воду и средства гигиены для местных жителей и участников боевых действий

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Порядка 7,5 тонны школьных принадлежностей отправили в новые регионы РФ из Московской области в виде гуманитарной помощи в рамках акции "Доброе дело". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Подготовка к школе всегда требует много сил и расходов, поэтому мы стараемся подключаться и помогать семьям, которым нужна поддержка. В Подмосковье предусмотрены выплаты на школьную форму для многодетных и для семей, воспитывающих особенных деток, а первоклашкам традиционно дарим рюкзаки. Кроме того, для нас важно, чтобы ребята в новых регионах тоже пошли в школу с хорошим настроением. Для этого из Подмосковья на Донбасс направлено 7,5 тонны канцелярии - линейки, ручки, карандаши, тетради, портфели и книги. Там наши волонтеры сформируют наборы, которые распределят по учебным заведениям Донецка, Новоазовска, Тельманово и других населенных пунктов", - привели в тексте слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Он добавил, что также в новые регионы в рамках гуманитарной помощи отправили продукты, воду и средства гигиены для местных жителей и участников боевых действий.

"Спасибо всем участникам акции "Доброе дело"! С апреля прошлого года наши школьники, предприниматели, неравнодушные жители собрали более 4,8 тыс. тонн гуманитарной помощи. И, конечно, есть то, что невозможно измерить - это теплые слова, эмоции, поддержка", - подчеркнул губернатор.

В пресс-службе подчеркнули, что в Подмосковье развернуто более 80 пунктов сбора гуманитарной помощи.