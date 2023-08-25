В Архангельской области проведут обучение основам беспилотной авиации для учеников 32 школ

Губернатор региона Александр Цыбульский отметил, что в учебных заведениях будут готовить специалистов по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем

АРХАНГЕЛЬСК, 25 августа. /ТАСС/. Занятия по основам беспилотной авиации начнут проводить для школьников и студентов в Архангельской области. В 2024 году в проекте примут участие 32 школы, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Цыбульский.

"Беспилотники сегодня востребованы во многих сферах, в том числе в сельском хозяйстве, строительстве, грузоперевозках. С их помощью актуализируются и геопространственные базы данных. Основы знаний о беспилотной авиации начнем преподавать со школьной скамьи. Уже в 2024 году в проекте примут участие 32 школы и две организации профессионального образования региона", - сказано в сообщении.

Губернатор добавил, что в учебных заведениях будут готовить специалистов по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем.

В пятницу в другом регионе СЗФО - Новгородской области - открылся второй слет операторов боевых беспилотников "Дронница". Он проходит в Великом Новгороде с 25 по 27 августа. Свою продукцию представили более 45 организаций со всей России - от индивидуальных изобретателей и небольших конструкторских бюро, работающих на добровольных началах, до крупных заводов и волонтерских организаций, насчитывающих тысячи участников.