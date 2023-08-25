В Госдуме считают, что события в Южной Осетии перекликаются с происходящим на Украине

Тогда и сегодня России приходится бороться с националистами, спасать мирных жителей от геноцида, отметил депутат Артем Туров

ЦХИНВАЛ, 25 августа. /ТАСС/. События, случившиеся в Южной Осетии 15 лет назад, сильно перекликаются с тем, что сейчас происходит на Украине, тогда и сегодня России приходится бороться с националистами, спасать мирных жителей от геноцида. Это подчеркнул зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров в ходе видеомоста Москва - Цхинвал, приуроченного ко Дню признания Россией независимости Южной Осетии.

"События, которые происходили 15 лет назад, очень сильно переплетаются с событиями, происходящими на Украине. Мы видели, что на тот момент дорвавшиеся к власти националисты Грузии пытались совершить геноцид осетинского народа. Сейчас мы видим, что украинские неонацисты пытались уничтожить все русское - историю, язык, память - на территории бывшей Украины. И сегодня, как и тогда, наши вооруженные силы защищают правду, стоят на стороне правды", - сказал Туров.

Он подчеркнул, что 15 лет назад благодаря усилиям российских подразделений удалось защитить от геноцида тысячи людей в Южной Осетии, сейчас подразделения РФ в различных точках проведения специальной военной операции защищают мирное население от геноцида.

Южная Осетия 26 августа отмечает 15-ю годовщину признания независимости республики Россией. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.