На Ставрополье запустят кадровый проект для участников СВО

В региональном правительстве отметили, что проектом предусмотрены меры поддержки при организации собственного бизнеса, трудоустройства на предприятия, в организации и учреждения края

СТАВРОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Власти Ставрополья запустят с 1 сентября 2023 года в регионе кадровый проект "Защитники" для участников специальной военной операции (СВО). Проект поможет в поиске работы и переобучении, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Владимиров.

"С 1 сентября начинает работать краевой кадровый проект "Защитники" - комплексная система трудоустройства ветеранов спецоперации. Проект поможет ветеранам СВО найти работу на предприятиях края, в органах власти, пройти необходимое переобучение. В бизнес-начинаниях тоже будем помогать через соцконтракты и другие формы поддержки", - написал он.

Власти предусмотрели гранты работодателям при устройстве бойцов, получивших тяжелые травмы. "Первый принцип проекта - максимально устранить бумажную волокиту. Чтобы ветераны не ходили от инстанции к инстанции, не стояли в очередях за документами. Обеспечить это поможет ставропольский филиал госфонда "Защитники Отечества", - отметил Владимиров.

В краевом правительстве журналистам пояснили, что проектом предусмотрены меры поддержки при организации собственного бизнеса, трудоустройства на предприятия, в организации и учреждения края. Возможна разработка индивидуальной плана обучения, повышения квалификации и подбора подходящих вариантов трудоустройства.

За каждым ветераном специальной военной операции будет закреплен личный куратор. Губернатор края поставил задачу предусмотреть для бывших военнослужащих 5% резерв в штате государственных и муниципальных органах управления, а также в подведомственных им организациях. Доля социальных контрактов, заключенных с участниками СВО, должна составлять минимум 10%.

Владимир Владимиров также поручил министерству труда и соцзащиты использовать в поддержке ветеранов боевых действий недавний опыт переобучения на востребованные специальности в том числе за счет средств краевого бюджета, предусмотренных государственной программой Ставропольского края "Развитие сферы труда и занятости населения".