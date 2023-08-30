Контент-менеджер: обзор планшета Honor Pad X9

В России появился Honor Pad X9 - любопытный планшет с экраном на 120 герц, шестью динамиками и привлекательным ценником. Прожили с новинкой неделю и делимся впечатлениями

Обойтись без планшета легко. Это точно не вещь первой необходимости: ничего страшного, если ты, уходя, забудешь его дома. Максимум - будет немножечко неприятно. Изменится ли твоя жизнь в день, когда ты купишь себе планшет? Это вряд ли. Станет ли она приятнее? Думаю, да.

Для меня и миллиардов таких же, как и я, интернет - это контент. YouTube-"шортсы", тиктоки, "рилсы", фильмы и сериалы онлайн без регистрации, страницы с текстом и мемы, мемы, мемы… Планшет - удобный способ потреблять такой контент. Больше экран - больше удовольствия. Вот почему смартфоны-"лопаты" так просто вытеснили с рынка конкурентов поменьше. Нам нужно было больше контента - и больше экраны.

Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть, как обстоят дела в среднем ценовом сегменте. Это такой уровень, когда производитель уже не вынужден экономить на всем, чтобы уложиться в тесный бюджет, но пока не может позволить себе использовать самые дорогие компоненты.

Так что Honor Pad X9 - очень подходящий кандидат для обзора. Во-первых, Honor - состоявшийся и известный бренд, ведущий реальную борьбу за реальных покупателей. Во-вторых, цена в 25 тысяч - это для планшета сегодня не так уж и много, учитывая все, о чем вы и так прекрасно знаете. В-третьих, шесть динамиков, игровой экран, симпатичный, на первый взгляд, дизайн…

Вот и посмотрим.

Дизайн

Признаюсь: никакого куража при открытии коробки у меня не было. Honor всегда делает свою технику симпатичной - но и современного искусства от них обычно не ждешь (а еще я заранее посмотрел в интернете, как выглядит X9).

Так оно вышло и в этот раз. Honor Pad X9 - красивый планшет. Большой и блестящий сенсорный экран спереди, обведенный скромными черными рамками, крохотный глазок фронтальной камеры. Все остальное - темно-серый монолитный корпус из алюминия с прорезями под решетки динамиков и основную камеру.

© ТАСС

Планшет очень легкий (пишут, что 495 граммов) и тонкий. Прям тонкий - меньше семи миллиметров. Впечатляет!

Но лично мне на это, простите, по барабану: в девяти случаях из десяти я пользуюсь планшетом дома, поэтому вес и толщина не имеют большого значения. Но я знаю - и постоянно вижу в городе - многих людей, которым планшет почти что заменил ноутбук. Так что тут кому что. Если вы цените компактность, Honor Pad X9 делали для вас.

Что важнее уже мне - эргономика. Металлический корпус приятно держать в руках, он не скользкий. Чуть меньше переживаешь, что планшет шлепнется тебе на лицо, пока ты скроллишь YouTube в два часа ночи.

Что еще: да, это не безрамочный планшет, но рамки вокруг дисплея достаточно узкие, так что совершенно не бросаются в глаза, плюс обошлось без "челок" и вырезов.

Цвет - только серый. Может, в будущем появятся и другие.

В общем, вот честное описание для рекламы: это красивый планшет с современным, но привычным дизайном.

Дисплей

Мы начали с дизайна, но самое главное в любом планшете - это экран. Покупая планшет, вы покупаете экран - и все остальное в придачу.

Сразу радуюсь: наконец-то 120-герцовые дисплеи доступны за приемлемые деньги. О чем я? Упростим формулировки: вопреки распространенному мифу о том, что человек способен видеть только 24 кадра в секунду, количество герц в вашем экране напрямую влияет на плавность вообще всех анимаций, которые вы видите. 60 герц означают, что монитор может показать за секунду только 60 кадров - даже если контент позволяет больше. Соответственно, 120 герц - это возможность вывести на экран 120 кадров за секунду, то есть в этом случае вы увидите в два раза больше кадров анимации. Поэтому на экране с высокой частотой развертки все ощущается более плавным, отзывчивым, натуральным. "Живым". Не верите мне - посмотрите, на каких мониторах играют киберспортсмены (спойлер: на моделях с 144, 240 или даже 360 герцами). Мало кто в мире ценит отзывчивость дисплеев больше.

© ТАСС

Чтобы, как говорится, "понять прикол", нужно просто положить рядом с телефоном с таким дисплеем телефон с обычным. А потом просто поскроллить рабочий стол. Скорее всего, вам все станет ясно уже сразу: "А что, так можно было? ".

Я прекрасно помню, как купил себе монитор с частотой развертки в 144 герц, посидел за ним оба выходных, а затем пришел на работу в офис - и мне казалось, что курсор мышки на рабочем столе тормозит. Обратной дороги нет.

Правда, есть нюанс: 99% всех видео в мире записаны либо при частоте от 24 до 30 кадров, либо 60. Поэтому разницы в плавности при просмотре видео вы не заметите. Зато она будет в играх (если ее "потянет" планшет), но главное - в большинстве приложений. Так что сидеть в браузере или Telegram будет приятно, как никогда.

Подстройка частоты развертки тут, к слову, автоматическая: планшет сам умеет определять, в каком режиме работать, "отключая" дополнительные герцы, когда они не нужны. Это помогает экономить батарейку.

Окей, с герцами разобрались, а что само изображение? Да все замечательно. У Honor Pad X9 большой IPS-экран с диагональю в 11,5 дюйма. Разрешение - 2000х1200, т. е. соотношение сторон экрана планшета - 5:3. Проще говоря, он более вытянутый, прямоугольный. С моей точки зрения, это плюс: черные полосы сверху и снизу при просмотре широкоформатного контента будут сильно меньше.

Сама картинка классная: яркая, четкая, придраться особенно не к чему. Разве что под прямым солнечным светом в экран все-таки приходится вглядываться.

Производительность

Honor Pad X9 работает на Snapdragon 685 - достаточно быстром и новом (вышел в этом году!) процессоре. Учитывая популярность предшественника, уже скоро 685-й можно будет найти в большинстве популярных смартфонов среднего ценового сегмента.

Что о нем нужно знать: это не самый мощный процессор на рынке, так что если вы ищете что-то для хардкорной и многочасовой игры в онлайн-шутеры или Genshin Impact на максимальных настройках графики, то Pad X9 вам вряд ли подойдет (а еще берите смартфон).

Но на то, чтобы просто играть во что-нибудь время от времени, его точно хватит. А если в PUBG включить настройки графики для производительности, вы вообще получите заветные 90 FPS.

© ТАСС

Оперативной памяти тут четыре гигабайта, можно расширить ее до семи с помощью накопителя. Свободного места - сразу 128 гигабайт, что действительно круто. Влезут все серии всех пятнадцати сезонов любимого сериала.

Ну и конечно, за время моего использования планшет не тормозил в приложениях, оставался отзывчивым.

Звук

Добрались! Звучание Honor Pad X9 - одно из его главных конкурентных преимуществ. Здесь сразу шесть (шесть!) динамиков: они расставлены парами по трем сторонам планшета. С ходу я не могу вспомнить, было ли такое где-нибудь еще.

Звучит планшет очень громко. Громче, чем любой телефон, ноутбук или планшет, который я когда-либо тестировал. В этом плане он способен потягаться с маленькой Bluetooth-колонкой. Причем и по четкости звучания тоже! Ну, то есть музыку на нем слушать не только можно - это очень даже приятно.

Конечно, не нужно ждать от Pad X9 замены музыкальному центру, чем бы он у вас ни был. Вечеринку им не прокачаешь - странно ожидать жирного баса от небольших динамиков планшета. Но зато он точно "перекричит" шум льющейся из крана воды или дрель неуемного соседа сверху, не говоря уже о фоновом гудении автомагистралей. Вы часто будете использовать планшет как портативный мини-телевизор, так что отличный звук - это и правда огромное достоинство.

А вот разъема для наушников тут нет. Живите с этим.

ОС, камеры, комплектация

Honor Pad X9 работает на операционной системе MagicOS 7.1, созданной на базе Android 13. Работает шустро, разобраться в ней просто, интерфейс выглядит достойно. Освоишься за полчаса.

Все важные для планшета фичи здесь есть. Скорее всего, вы часто будете пользоваться мультиоконным режимом: он позволяет выводить на экран несколько приложений одновременно. Слева смотришь YouTube, справа пишешь в мессенджер - удобно. А если ваш смартфон - тоже Honor, с планшетом его можно синхронизировать: уведомления с мобильника будут приходить и на X9. Можно даже отвечать на звонки!

© ТАСС

Долго обсуждать камеры смысла нет. Фронталки хватит для того, чтобы все вас видели во время видеозвонков, а на основную камеру можно что-нибудь сфотографировать, когда под рукой почему-то нет смартфона. Но чаще всего вы будете пользоваться ей как сканером документов - тем более, что тут эта функция встроенная.

Напоследок - о комплектации. Тут без особых сюрпризов. Кейса в коробке вы не найдете, его нужно будет купить отдельно (но он классный!), а вот зарядка - на месте. Спасибо!

Итог

Honor Pad X9 - планшет, к которому трудно по-серьезному придраться. Классный большой экран, один из лучших в классе, тонкий и красивый корпус из металла, а не стекла, крутой звук через шесть динамиков, производительность на уровне 2023 года.

Если вы ищете планшет для того, чтобы сделать погружение в интернет и видеоконтент еще более глубоким, эта покупка точно вас порадует.

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