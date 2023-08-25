Школы Подмосковья проверят на антитеррористическую защищенность

Также во всех образовательных учреждениях пройдут тренировки по пожарной безопасности

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Проверки на антитеррористическую защищенность проходят в школах Московской области в преддверии 1 сентября. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Близится 1 сентября. В День знаний самое важное - безопасность. Мы проверяем школы на антитеррористическую защищенность. На всех объектах есть тревожные кнопки с выводом на пульт охраны. 1 сентября на дорогах к школам и садам будут патрулировать наряды. Чуть позже во всех образовательных учреждениях пройдут тренировки по пожарной безопасности", - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор напомнил, что в этом году в регионе будут открыты 30 новых школ на 20 тыс. мест. Также заработают 25 новых детсадов на 7 тыс. мест. Помимо этого, после капитального ремонта двери распахнут 63 школы и 15 детских садов.

"Еще мы решили пересмотреть школьное меню - по просьбам детей ввели в него вареники, оладьи, наггетсы и сырники. Кроме того, во всех школах вводим безналичную оплату", - добавил Воробьев.