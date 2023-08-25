ФИПИ опубликовал проекты ЕГЭ-2024

Не изменятся только экзамены по химии и базовой математике

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал проекты демонстрационных материалов единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году, изменений не будет только в ЕГЭ по химии и базовой математике. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Все изменения в контрольно-измерительные материалы (КИМ), в том числе включение новых заданий, направлены на усиление деятельностной составляющей экзаменационных моделей: применения умений и навыков анализа различной информации, решения практических задач, развернутого объяснения, аргументации. Корректировка системы оценивания призвана повысить дифференцирующую способность конкретных заданий и экзаменационной работы в целом. <…> В КИМ ЕГЭ по химии и базовой математике изменений в 2024 году нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ЕГЭ по русскому языку в двух заданиях изменены формулировки заданий и система ответов, а также расширен языковой материал. Также изменена формулировка одного из заданий, и система оценивания еще трех других. В ЕГЭ по литературе с семи до шести сокращено количество заданий базового уровня сложности с кратким ответом. Уточнена тема сочинения 11.4: вместо формулировки, дающей экзаменуемому возможность привлекать любые произведения для раскрытия темы, в формулировку включены имена трех писателей-классиков, из которых требуется выбрать одного.

В первую часть КИМ ЕГЭ по математике профильного уровня включено задание по геометрии, проверяющее умения определять координаты точки, вектора, производить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами. В ЕГЭ по информатике изменения структуры КИМ не планируется, но изменится одно из заданий.

Сократится число заданий в ЕГЭ по физике с 30 до 26. При этом в первой части работы удалены интегрированное задание на распознавание графических зависимостей и два задания на определение соответствия формул и физических величин по механике и электродинамике. Во второй части работы удалено одно из заданий высокого уровня сложности. Также на одно задание сократилось ЕГЭ по биологии и на два по географии.

В ЕГЭ по истории детализирована структура одного из заданий, в ЕГЭ по обществознанию скорректирована формулировка и внесены изменения в систему оценивания выполнения одного из заданий. Также уточняются формулировки ряда заданий в экзаменах по иностранным языкам.