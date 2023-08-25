Оперштабы в регионах близ зоны СВО получат в оперативное подчинение силовиков

Речь идет о Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Оперативные штабы в восьми регионах России, граничащих с зоной СВО, смогут координировать работу расположенных в них воинских частей, а также привлекать на добровольной основе граждан к охране и борьбе с диверсантами. Такие меры содержатся в опубликованном указе президента РФ Владимира Путина.

Речь идет о регионах, где введен средний уровень реагирования. Это Крым, Краснодарский край, Белгородская область, Брянская область, Воронежская область, Курская область, Ростовская область и Севастополь.

Ранее было закреплено, что в этих субъектах губернатор или оперативный штаб в рамках защиты населения или обеспечения нужд армии могут принимать решения, которые будут обязательны для региональных органов власти и территориальных подразделений федеральных ведомств, местного самоуправления, граждан.

Теперь же список функций оперативных штабов расширяется. Для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности, защиты государственной границы РФ, борьбы с диверсионно-разведывательными формированиями иностранных государств и незаконными вооруженными формированиями решено дополнительно возложить на них "полномочия по обеспечению согласованности применения сил и средств Вооруженных сил РФ, войск национальной гвардии РФ, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов внутренних дел России и органов Федеральной службы безопасности, а также сил и средств соответствующих субъектов РФ".

Такие подразделения передаются в оперативное подчинение штабов. Определять потребность в военных и руководить ими должен представитель Минобороны России, включенный в состав оперштаба. Органы ФСБ участвуют в выполнении таких задач в соответствии со своими полномочиями.

Привлечение добровольцев

Кроме того, оперативным штабам разрешено "привлекать на добровольной основе граждан" к такой работе. При этом требуется обеспечить людей "необходимым оборудованием, специальными средствами" и связью.

Росгвардии, МЧС, МВД поручено по согласованию с Министерством обороны РФ до 30 сентября передать в оперативное подчинение региональных штабов соответственно воинские части, подразделения, силы и средства, а также необходимые для их обеспечения материальные ресурсы. Минобороны должно совместно с главами регионов по согласованию с Росгвардией, МЧС, МВД и ФСБ утвердить типовое положение об оперативном штабе.

Губернаторам поручено создать межведомственные координирующие органы (штабы обороны), которые выполняют функции штаба территориальной обороны и оперативного штаба региона. Руководить такой структурой должен сам глава региона. В состав штаба включаются представители Минобороны, территориальных органов МВД, МВД, Росгвардии, ФСБ, а также представители органов публичной власти региона и организаций.