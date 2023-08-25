25 августа, 14:38

В Смоленской области врачи-целевики получат выплаты по 200 тыс. рублей

Врио главы региона Василий Анохин сообщил, что единовременные выплаты являются частью комплексной работы по сокращению кадрового дефицита в системе здравоохранения области

ТАСС, 25 августа. Молодые врачи-целевики в Смоленской области получат выплаты из регионального бюджета по 200 тыс. рублей, фельдшеры и медсестры после трудоустройства на станцию скорой помощи - по 100 тыс. рублей. Об этом сообщил врио губернатора региона Василий Анохин.

"Из областного бюджета по 200 тыс. рублей получат молодые врачи-целевики и по 100 тыс. рублей - фельдшеры и медсестры, трудоустроившиеся после медколледжа на станцию скорой помощи. Главное условие - отработать в учреждении здравоохранения не менее четырех лет", - написал Анохин в своем Telegram-канале.

Как отметил врио главы региона, единовременные выплаты являются частью комплексной работы по сокращению кадрового дефицита в системе здравоохранения Смоленской области. Договоры на предоставление денежного пособия на текущей неделе подпишут 45 молодых специалистов из 12 областных медучреждений. 

Теги:
РоссияСмоленская областьАнохин, Василий Николаевич
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